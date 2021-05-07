وزير الدفاع التشادي: لا يمكنني اتهام ليبيا بدعم الإرهابيين لأنه لا توجد دولة بها

زعم وزير الدفاع التشادي اللواء داود إبراهيم، أن «ليبيا معقل الإرهابيين»، مؤكدا «هزيمة» المتمردين الذين يقودون هجوما منذ منتصف أبريل، وشدد على أن السلطات لن «تتحاور مع الإرهابيين».

وقدر وزير الدفاع المعين حديثا في الحكومة الانتقالية الجديدة، في بيان صدر، الخميس، أن «ليبيا معقل الإرهابيين»، لكنه استدرك بقوله: «لا يمكنني اتهام ليبيا بدعم الإرهابيين لأنه لا توجد دولة بها» وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الجيش منتشر حاليا للبحث عن بؤر المتمردين في شمال تشاد، خاصة في مقاطعة كانم وجبال تبستي، مؤكدا العزم على «استئصالهم نهائيا من الأراضي التشادية».

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وشنت المجموعة المتمردة «جبهة التناوب والوفاق» قادمة من جنوب ليبيا ضربة قاتلة للرئيس إدريس ديبي. ومنذ إنشائها في العام 2016 في جنوب ليبيا، توجهت وأتباعها لأول مرة من 11 أبريل يوم الانتخابات الرئاسية التشادية نحو الجنوب، عبر الحدود الليبية التشادية ثم مرت عبر النيجر قبل أن تعود إلى تشاد في كانم. وفي نفس منطقة كانم، قُتل إدريس ديبي، الذي ظل في السلطة لمدة ثلاثين عاما أثناء القتال ضد الجبهة.

وقال وزير الدفاع التشادي إن الحوار السياسي المقبل لن يضم الجماعات المسلحة التي تمردت على الدولة، وأن الحكومة ليس لديها أي استعداد للجلوس مع الجماعات المسلحة. واعتبر أن المرحلة الحالية «تجاوزت الحوار» وأن الإجراءات الحوارية المقبلة لن تشمل المتمردين، قائلا: «لن نتحاور أبدا مع الإرهابيين».

وفي وقت سابق، أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال مؤتمر صحفي عقده بطرابلس، ردا على سؤال حول الأحداث الأخيرة في تشاد، أن التغيرات الجارية هناك «ستؤثر لا محالة على ليبيا»، سواء كانت الغلبة للسلطة أو للمعارضة المسلحة التي تتخذ منطقة فزان منطلقا لها.

كما اعتبر انه لا يمكن تأمين الحدود الجنوبية «إلا بجيش موحد وغرفة عمليات واحدة تكون مرجعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي».

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