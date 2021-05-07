تدشين منظومات للجوازات في عددٍ من البعثات الدبلوماسية الليبية

قررت وزارة الخارجية بدء العمل على تركيب منظومات حديثة لاستخراج جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج، عن طريق السفارات والقنصليات الليبية في دول العالم.

يأتي ذلك التحرك المهمّ؛ انطلاقًا من حرص حكومة الوحدة الوطنية على تذليل الصعاب وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الليبيين دون استثناء، بحسب بيان وزارة الخارجية.

ومن المقرر الشروع في هذه العملية بموجب تعليمات من وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بالتنسيق مع وزير الداخلية العميد خالد مازن.

وتسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تقديم الخدمات للمواطن بكل سهولة ومرونة، وقد تم الاتفاق على تعزيز مستوى التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ بغرض ضمان توفير الاحتياجات الضرورية والأجهزة المطلوبة بصورة سريعة، وتركيب محطات تصوير جوازات السفر في عدد من الدول.

ومن المقرر أن تبدأ السفارات والقنصليات في عملية إصدار جوازات السفر الجديدة في الايام القريبة القادمة، ليتمكن أفراد الجالية الليبية، سواءً كانوا زائرين ومقيمين وطلبة وغيرهم، من تقديم طلباتهم مباشرة للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج لإصدار الجوازات بكل سهولة.

وتشمل المرحلة الأولى البعثات الدبلوماسية في “مالطا، الرباط، الأردن، مانشستر، واشنطن، القاهرة، الإسكندرية، اسطنبول، ماليزيا، كندا، بريطانيا، روما وميلانو”.

وتركّز الوزارة على تقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للمواطن في الخارج، مع التحرك في الوقت نفسه على مسار عودة السفارات الأجنبية المعتمدة في ليبيا لتقديم خدمات منح التأشيرة من داخل الأراضي الليبية .

وبعد انتهاء المرحلة الأولى؛ ستتوالى بقية المراحل لتنفيذ هذه المنظومة على مستوى سفارات وقنصليات بعدة دول أخرى.

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