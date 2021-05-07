“الغويل”: أدين التعديات الحقيرة على “المنقوش” لكني معارض لخروج تركيا من ليبيا

أدان حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، التعدي على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وقال الغويل في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “أدين بكل قوة وبالفم المليان التعديات الحقيرة التافهة المنشورة على شخص السيدة نجلاء المنقوش”.

وأضاف الأكاديمي المقيم في واشنطن: “الاختلاف والنقد السياسي شيء والسفالة والحقارة والقذف شيء آخر كليا، أنا شخصيا معارض لخروج تركيا من ليبيا لأسباب إستراتيجية براغماتية”.

وتعرضت وزيرة الخارجية إلى حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعثت مليشيات مسلحة بالمنطقة الغربية برسائل تهديد لها، بعد إصرارها خلال مؤتمر مع نظيرها التركي تشاووش أوغلو في طرابلس على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وسبقت هذه الحملات هجوم شرس من جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، والمليشيات المسلحة، عقب تشديد المنقوش خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بروما، في 23 أبريل الماضي على ضرورة وضع حد للتدخل الأجنبي وسحب المرتزقة الموجودين في البلاد، الذين يمثلون عقبة أمام تنفيذ خطة برلين.