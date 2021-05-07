6 تكتلات سياسية تعلن دعم موقف المنقوش بشأن ضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة للبلاد

ليبيا – أعربت 6 تكتلات سياسية ليبية في بيان لها عن إمتنانها من البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن دعم الانتخابات واخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مؤكدين على أن بيان الدول الـ7 جاء متوافقاً مع أصرار الشعب الليبي على إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021دون تأخير أو مماطلة.

التكتلات السياسية الـ 6 أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على 4 نقاط تمثلت في ما يلي :”

1) دعمنا الكامل للموقف الوطني والصريح للسيدة وزيرة الخارجية بشأن ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية دون تأخير، حفاظاً على سيادة الوطن وقراره السيادي.

2) ندين أي تصريح يدعو إلى إستمرار التدخل العسكري الخارجي أو يحرض بالاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية.

3) نطالب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإتخاذ موقف موحد يحافظ على السيادة الوطنية، وبتحمل المسؤولية في توفير الحماية لأعضاء الحكومة وإدانة هذه التهديدات الصادرة من هذه الأطراف.

4) نؤكد ان وجود كل القوات الاجنبية على الأراضي الليبية لا يملك موافقة الشعب الليبي ولم يحظى بالمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، الجهة الشرعية الوحيدة، ونستنكر دعوات بعض الأطراف لشرعنة وجود هذه القوات وما تبعها من مرتزقة. ونطالب مجلس النواب باتخاذ موقف وطني يؤكد ضرورة مغادرتها الأراضي الليبية دون تأخير.

الموقعون :

التكتل المدني الديمقراطي

تكتل إحياء ليبيا

تيار شباب الوسط

الحراك الوطني الليبي

حزب التيار الوطني الوسطي

تيار شباب التغيير

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية