بحضور “الدبيبة”.. مؤسسة الاستثمار تعلن قيمة أصولها

بعد مرور 9 سنوات؛ أعادت المؤسسة الليبية للاستثمار تقييم أصولها الذي أجرته شركة ديلويت العالمية بعد تسلّم الملف عام 2019 وبدأت العمل عليها خلال عام 2020.

الاستثمار؛ قالت، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، إن أصولها بلغت 68,4 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار و 400 مليون دولار بالمقارنة مع تاريخ التأسيس سنة 2006.

الإعلان؛ تم بشكل رسمي، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

ارتفاع قيمة الأصول؛ جاء على الرغم من العقوبات المفروضة على الأصول الليبية منذ عام 2011؛ مما نتج عنه ضياع فرص الاستثمار ، وفقًا لوصف البيان.

و بلغت قيمة النقد وما يعادله من إجمالي أصول المؤسسة 33,5 مليار دولار، وهي الأعلى، فيما جاءت قيمة المحافظ الاستثمارية 20,1 مليارًا، وبلغت قيمة أصول الشركات والعقارات 11,4 مليارًا، فيما سجلت بنود الميزانية الأخرى 3,4 مليارًا.

وقيّمت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تديرها بشكل مباشر في القطاعات المختلفة من الاستثمارات المالية، بقيمة 40,1 مليار دولار، وبلغت قيمة الشركات التابعة لها 28,3 مليارًا.

مراقبون؛ رحبوا بالإعلان، إلا أنهم طالبوا بنشر المزيد من المعلومات حول عدد الشركات وأماكن الاستثمار في العالم والمخاطر المحيطة بها، وما تحقق من عائدات وهل كان ارتفاع قيمة الأصول نتيجة زيادة الاستثمارات؟ أم بسبب ارتفاع قيمتها السوقية، وسط إشادة بدور لجنة إدارة المؤسسة، معتبرين أنها اتخذت خطواتٍ سريعةً للتوجه حول تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

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