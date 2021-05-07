الليبية للإغاثة تبحث عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم

عقد بمقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي، أمس الخميس، اجتماعـــاً طارئ ضـــم سعد العبار رئيس لجنة إدارة الهيئة، وخالد المرغني نائب رئيس لجنة إدارة الهيئة، ومديري الإدارات والمكاتب ومدراء الفروع الهيئة بطرابلس وبنغازي والشاطئ ودرنة والزنتان، والجبل الغربي، ومصراتة، ودرنة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تجهيز خطة متكاملة حول ما ستسعى لتقديمة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية من تقييم الوضع الميدانــــي وتقديم الخدمات بالإضافة إلى العمل على اعداد وتحديث قاعدة بيانات تفصيليـــة حول الأسر التي ترغب العودة لمدينتهم تاورغاء طواعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق الموقع بين تاورغـــــاء ومصراتـــة.