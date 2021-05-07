جلسة حوارية للتجمع الليبي في سرت للتعريف بأهدافه

عقد التجمع الوطني الليبي فرع سرت اجتماعا أمس الأول، بحضور الأمين العام للتجمع الوطني الليبي علي الصيد وعدد من أعضاء الأمانة العامة، تم تخصيصه للالتقاء بلفيف من النشطاء والمهتمين بمدينة سرت والتعريف بالتجمع ومبادئه وأهدافه وآليات عمله والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات حول التجمع الوطني الليبي.

وأوضح التجمع أن هذه الجلسة الحوارية تأتي في إطار الزيارات المتواصلة التي تجريها الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي في المدن الليبية استكمالا لقواعده التنظيمية وتواصلا مع مختلف الفاعليات والقيادات الاجتماعية والسياسية والثقافية على المستويات الشعبية من أجل مواجهة وتلبية الاستحقاقات القادمة.