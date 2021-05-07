الموارد المائية تبرم اتفاقية مع “يونيسف” للتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي

ليبيا – أبرمت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” لتوسيع نطاق التعاون في قطاع المياه والصرف الصحي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن فرع المنظمة في ليبيا طالعته صحيفة المرصد، يأتي التعاون في إطار خطة العمل السنوية للعامين 2021 و2022، مبينًا أن الخطة تمثل شراكة فعالة بين “يونيسف” والوزارة والمؤسسات التابعة لها لتقديم الدعم الفني في مختلف المجالات.

وبحسب البيان تشمل مجالات الدعم تنسيق وتوفير الخدمات الأساسية والطوارئ، بما في ذلك الاستجابة لوباء كورونا والتركيز على مصادر الطاقة البديلة غير التقليدية، مثل الأنظمة الشمسية وبناء القدرات وتدريب المؤسسات ذات الصلة وتطوير وتحديث الإستراتيجيات والسياسات القطاعية.

وأشارت “يونيسيف” إلى أن الأنشطة المتفق عليها ستساهم في دعم الخطط الوطنية بشكل عام، وستلعب على المدى الطويل دورًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام بحلول العام 2030.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية