الخارجية تأذن بتركيب منظومات للجوازات بعدد من البعثات الدبلوماسية

أخبار ليبيا24

قالت وزارة الخارجية إنها ستشرع في تركيب منظومات حديثة لاستخراج جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج عبر السفارات والقنصليات الليبية في دول العالم.

وأضافت الوزارة، أنها قامت بالتعاون مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والأجهزة المطلوبة بشكل عاجل وتركيب محطات تصوير جوازات السفر في عدد من الدول.

وأكدت أن السفارات والقنصليات ستشرع في عملية إصدار جوازات السفر الجديدة في الأيام القريبة القادمة.

وأوضحت أنه ستتم المرحلة الأولى بتركيب هذه المنظومات عبر البعثات الدبلوماسية في مالطا والمغرب والأردن وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر وتركيا وماليزيا وكندا وإيطاليا.

وقالت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولوياتها في تقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للمواطن في الخارج، إلى جانب التأكيد على ضرورة عودة العمل بالسفارات الأجنبية المعتمدة في ليبيا وتقديم خدمات منح التأشيرة من داخل الأراضي الليبية.

وأشارت إلى أنه سيتبع المرحلة الأولى مراحل أخرى لتركيب المزيد من المنظومات في السفارات والقنصليات بعدة دول أخرى.