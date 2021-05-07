وزيرة الخارجية في سبها للوقوف على الوضع في الجنوب

استقبل إبراهيم حامد الشاوش، عميد بلدية سبها المكلف، اليوم الجمعة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها بعد وصولها لمطار سبها الدولي.

وبحسب بيان صادر عن بلدية سبها، فإن زيارة المنقوش تأتي من ضمن سلسلة الزيارات التي تجريها الحكومة للوقوف على الوضع العام للمنطقة الجنوبية وبلدية سبها بشكل خاص.

وكان الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد استقبل في وقت سابق، في مكتبه بطرابلس، بعضاً من عمداء بلديات الجنوب، لاستعراض بعض المشاكل التي تواجه سير عمل مؤسسات القطاع بالجنوب الليبي.

وأكد الوزير، في حديثه، أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماماً كبيراً بمناطق الجنوب الليبي، ونحن كوزارة على موعد قريب من عقد اجتماع بجامعة سبها بعد عيد الفطر مباشرة بإذن الله.