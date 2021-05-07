وزير الرياضة يتفقد الزنتان ويفتتح ملعبا صغيرا لكرة القدم

افتتح وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي رفقة عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ملعبا لكرة القدم المصغرة بنادي الشروق في الزنتان، ضمن جهود الوزارة لتوفير الملاعب والقاعات الرياضية للأندية والشباب .

وتفقد وزير الرياضة المرافق الرياضية بمدينة الزنتان، حيث شملت الجولة أوضاع البنية التحتية والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الأندية.

كما ناقش عبد الشفيع في اجتماع مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني احتياجات قطاع الشباب والرياضة من مرافق وميادين وقاعات رياضية.

وأكد الوزير حرص وزارة الرياضة على دعم كل الأندية الرياضية بالمناطق لإحياء ملاعبها في إطار خطة الوزارة لتطوير القطاع.