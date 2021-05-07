قطع العديد من التوصيلات الكهربائية المخالفة في ترهونة

شهد يوم أمس الخميس، استمرارًا لفعاليات الحملة الوطنية للشركة العامة للكهرباء، الهادفة إلى التصدي لكافة التوصيلات غير الشرعية، وتحصيل قيمة الديون، من خلال إدارة خدمات المستهلكين ترهونة.

وتولّت الفرق المكلفة بدائرة خدمات المستهلكين ترهونة، تنفيذ مهامها المتمثلة في قطع التوصيلات غير الشرعية وتوعية أصحاب المحلات التجارية بضرورة توفيق أوضاعهم بمنطقة الخضراء.

وحرصًا على أداء المهام على الوجه الأكمل دون مشكلات؛ فقد صاحبت الفرق المكلفة؛ دورية مركز حماية الطاقة الكهربائية ترهونة.

وأسفرت الحملة عن قطع العديد من التوصيلات غير الشرعية، ودعوة أصحابها إلى تسوية أوضاعهم وسداد الديون المتراكمة في أسرع وقت.

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