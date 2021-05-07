الفأر لـ الحكومة والرئاسي: قراراتكم وتصريحاتكم صبيانية وكما مكنّاكم قادرين على توديعكم

ليبيا – قال المهرب المطلوب للنائب العام على ذمة قضية ارتباط بداعش محمد بحرون الملقب ” الفأر ” بأنه يرفضون رفضًا تامًا ماتقوم به حكومة الوحدة الوطنية مما وصفه بـ” الانبطاح والإنذلال” لمن وصفه بـ” المجرم الأسير حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

“الفأر” أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رفضه أيضًا لتصريحات ” بعض الوزراء” اللذين قال بأنه لولا تضحيات “ابطالهم” لما كان لهم مكان في إشارة منه لتصريحات وزيرة الخارجية جلاء المنقوش بشأن خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ومن ضمنهم العسكريين الأتراك ومرتزقتهم.

وعلق المطلوب للنائب العام على قرار المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية بالقول :”والمجلس الرئاسي الذي نلوم فيه ابننا ومن حسبناه ممثلنا يولي علينا رئيس جهاز مخابرات نصف متورط في الدماء مع النظام السابق والنصف الآخر مع الأسير المهزوم حفتر”.

وحذر الفأر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بأنهم لو لم يتراجعو عن ما وصفها بـ” قراراتهم الصبيانية” فإنهم كما مكنوهم واستقبلوهم، قادرين على اقالتهم وتوديعهم.

لإرتباطه بداعش .. مطلوب للنائب العام

محمد سالم بحرون “ الفار ” علاوة على ارتباطه بعصابات التهريب والجريمة ، فهو المطلوب رقم 6 للنائب العام منذ أكتوبر 2017 في القضية المتعلقة بدعم داعش والإرتباط معه وقد ظهرت هذه القضية عندما تم ضبط مجموعة من التنظيم في القضية الشهيرة بإسم ( 131 سنة 2017 ) وقد رفض الفار الإمتثال للنيابة العامة في طرابلس وفقًا لرسالة صادرة منه عبر علي اللافي مدير أمن الزاوية الموالي لهذه المجموعة واطلعت عليها المرصد .

ويعد الفار ضمن المطلوبين جنائيًا من قبل النيابة العامة بناء على تعليمات رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، على ذمة القضية المسلجة في سوق الجمعة بشأن واقعة ضبط مجموعات مسلحة تنتمي لتنظيم داعش بمدينة صبراتة ، وبناء على اعترافات العناصر الداعشية المضبوطة بقضية تنظيم داعش صبراتة، الذين أكدوا أن الفار أحد العناصر المتعاونة مع التنظيم وقدم خدمات لوجستية لهم وقام بتهريبهم وإيواءهم .

وإلى جانب القضايا الأمنية الأخرى فأنه مطلوب للنيابة في قضايا تهريب وقتل وخطف عديدة ، تجدر الإشارة إلى أن زعيم المطلوبين في القضية 131 هو المعاقب دوليًا والمطلوب محليًا ، أمير تهريب البشر والوقود في ساحل المنطقة الغربية المدعو أحمد الدباشي الملقب بـ ” العمو ” قريب القيادي في التنظيم عبدالله الدباشي الذي ذُكر هو الآخر في التحقيقات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية