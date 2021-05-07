منظمة العفو الدولية: يجب كبح جماح الميليشيات ووقف الإفلات من العقاب

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته منظمة العفو الدولية الضوء على رسالة بعثتها المنظمة إلى حكومة الوحدة الوطنية بشأن معالجة أزمة حقوق الإنسان في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد شددت فيه المنظمة على وجوب قيام الحكومة التي شكلت حديثًا في ليبيا بمعالجة الأزمة على مستوى البلاد وكسر حلقة الإفلات من العقاب، وإعادة إرساء سيادة القانون، فضلًا عن مجالات هامة يتعين على حكومة الوحدة الوطنية معالجتها بصورة ملحة.

وبحسب التقرير تشمل الأولويات كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والتعذيب، والاختفاء والنزوح القسريين، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم، ناقلًا عن ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهة نظرها.

وأكدت الطحاوي أن النزاع المسلح وغياب سلطة القانون لازما حياة المدنيين في ليبيا منذ العام 2011، وقلبت الميليشيات والجماعات المسلحة المتنافسة التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب الحياة اليومية للناس رأسًا على عقب.

وأضافت الطحاوي: إن مجيء حكومة الوحدة الوطنية يتيح فرصة مهمة جدًا لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها، من أجل البدء في العمل على تعافي الدولة التي تعاني جراء إراقة الدماء والفوضى وانتهاكات الحقوق منذ عقد من الزمن.

وبحسب الطحاوي سعت الحكومات المتعاقبة لمهادنة الميليشيات القوية الخارجة عن السيطرة لضمان ولائها عبر كيل المديح لها ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء شرعية عليها، ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية؛ لأن قرارات العفو عن جرائم الحرب وغيرها من الجرائم المنصوص في القانون الدولي ليست في الصالح العام.

وأضافت الطحاوي: إن هذه القرارات من شأنها أن تقوي شوكة تلك الجهات الفاعلة وتُحكم قبضتها على البلاد، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، مبينة أن أي محاولات لدمج أعضاء الميليشيات أو الجماعات المسلحة يجب أن تتضمن عملية تدقيق فردية صارمة وشاملة.

وشددت الطحاوي على إبعاد أولئك الذين يشتبه على نحو معقول بارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من مواقع السلطة أو المسؤولية، بانتظار إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية جنائية، فيما دعت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية للقيام ببعض الإجراءات.

وبحسب التقرير يتعين على الحكومة ضمان عدم التمييز، والمساواة بين الجميع في حقوق المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والتمسك بالحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، وتمكين الجماعات التي عانت طويلًا من التهميش والتمييز المتجذر من المشاركة الحيقية في هذه الحياة.

وأضاف التقرير: إن هذه الجماعات تضم النساء والأقليات العرقية والنازحين داخليًا ويجب وحمايتها من العنف والإكراه والترهيب الذي تمارسه الجماعات المسلحة والميليشيات، مبينًا عدم تلقي المنظمة أي رد من حكومة الوحدة الوطنية على رسالتها في الوقت المناسب.

ترجمة المرصد – خاص

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