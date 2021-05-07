ليبيا الان

“اللافي” وسفير السعودية يبحثان الملف الليبي

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي لقاءً مع السفير السعودي عبد العزيز الصقر.

وتناول اللقاء، الذي جرى في مقر إقامة “اللافي”، في العاصمة التونسية؛ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وذكر إعلام المجلس الرئاسي أن “اللافي” أعرب عن امتنانه لما قدمته المملكة من دعمٍ لمسار الوحدة الوطنية في ليبيا، ودعم الاستقرار.

كما أعرب السفير عن استمرار دعم المملكة لجهود الحل السياسي في ليبيا، واهتمامها بدعم توحيد المؤسسات، وإنهاء الصراعات كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك