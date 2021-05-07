“اللافي” وسفير السعودية يبحثان الملف الليبي

عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي لقاءً مع السفير السعودي عبد العزيز الصقر.

وتناول اللقاء، الذي جرى في مقر إقامة “اللافي”، في العاصمة التونسية؛ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وذكر إعلام المجلس الرئاسي أن “اللافي” أعرب عن امتنانه لما قدمته المملكة من دعمٍ لمسار الوحدة الوطنية في ليبيا، ودعم الاستقرار.

كما أعرب السفير عن استمرار دعم المملكة لجهود الحل السياسي في ليبيا، واهتمامها بدعم توحيد المؤسسات، وإنهاء الصراعات كافة.

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