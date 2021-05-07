سفارات 5 دول: لا بد من تسهيل إجراء الانتخابات الليبية والتوصل لقاعدة دستورية لها

ليبيا – أصدرت سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا في ليبيا بيانًا مشتركًا حول أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، ورد فيه تذكير من الدول الـ5 بدعوة وجهها قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2570 للسلطات والمؤسسات بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، لتسهيل الانتخابات والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني لها بحلول الأول من يوليو المقبل.

وبحسب البيان، تم التذكير بأهمية القيام الترتيبات السياسية والأمنية؛ لأن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، وأن الوقت الحالي ليس مناسبًا لإجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل عمل الهيئات ذات الصلة التي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني المحدد في القرار.

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