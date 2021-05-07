نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 7 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 7 مايو 2021.

ووفقا للمخلص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد منخفض جوي حراري يؤثر علي مناطق شرق ليبيا بارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم وتنخفض يوم الغد ، بينما يكون الطقس معتدل نسبياً على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-29) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول تدريجيا من هذه الليلة ويوم الغد إلى شمالية غربية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40-47) مْ ولا تتجاوز (38) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتنخفض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر أحيانا من مساء اليوم.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-43) مْ وتنخفض قليلا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (43-47) مْ.

وبحسب النشرة فسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:52), وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:13)…. والله اعلم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي