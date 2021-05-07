مجلس الدولة يرد على البيان الأميركي- الأوروبي بشأن انتخابات ديسمبر

عبر المجلس الأعلى للدولة عن «استغرابه الشديد» من البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية وأربع دول أوروبية بشأن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، واعتبر البيان «تدخلا في الشأن الداخلي الليبي»، و«انتهاكا للسيادة».

وفي بيان مشترك، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الخميس، «رفضها إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية»، وقالت إن الوقت الحالي «ليس مناسبا» لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.

– أميركا و4 دول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا

وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيان، أن «انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع»، مشددا على أن «استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به».

كما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد «على أسس دستورية متينة»، وحض سفراء الدول الأجنبية على «عدم تجاوز» مهام عملهم التي حددتها الأعراض الدبلوماسية، وأن تراعي قوانين الدولة المستضيفة لها والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت.

وشدد البيان الأميركي- الأوروبي المشترك، على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده، وقال إنه «بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية».

وذكر بأن قرار مجلس الأمن رقم (2570) دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى «تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021».

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