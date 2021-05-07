وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي الشروق في الزنتان

افتتح وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ووزير التعليم العالي عمران القيب ملعب (mini foot) لنادي الشروق بكامل مرافقه بمدينة الزنتان.

وأجرى الوزير زيارة ميدانية لعدد من المرافق الرياضية بالبلدية، حيث شملت الجولة الوقوف على أوضاع البنية التحتية والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الاندية، كما تم التباحث حول متطلبات المدينة لتطوير قطاع الرياضة مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني.

وأكد الوزير خلال جولته على وقوف وزارة الرياضة مع كل الاندية الرياضية بالمناطق لإحياء ملاعبها وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير القطاع، وفي ختام زيارته للبلدية قام عبدالشفيغ الجويفي بوضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية الشروق الرياضية ببلدية الزنتان.