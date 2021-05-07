معلقًا على البيان الخماسي بشأن دعم الإنتخبات.. مجلس الدولة: هذا البيان يعتبر انتهاكًا للسيادة الليبية

ليبيا – أصدر مجلس الدولة الاستشاري الذي يرأسه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الجمعة بيانًا بشأن ما ورد في البيان المشترك الصادر عن سفارات “ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة”.

سفارات 5 دول: لا بد من تسهيل إجراء الانتخابات الليبية والتوصل لقاعدة دستورية لها. #ليبيا #المرصد https://t.co/m9x6z3dT2r — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 7, 2021

المجلس وفي بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، أعرب عن استغرابه من البيان المشترك الصادر عن السفارات، وإشاراتهم بأن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة بالتجهيز للانتخابات في ليبيا.

واعتبر المجلس البيان المشترك تدخلًا في الشأن الليبي، مؤكدًا أن انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع.

وأضاف البيان: “إنه في الوقت الذي يشدد فيه المجلس الأعلى للدولة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أسس دستورية متينة، فهو يؤكد في ذات الوقت أيضًا على أن استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به”.

مجلس الدولة طالب في ختام بيانه سفراء الدول الأجنبية بعدم تجاوز مهام عملهم التي حددتها الأعراف الدبلوماسية ومراعاة قوانين الدولة المستضيفة لهم والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أي ذريعة كانت.

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