المنقوش تزور منطقة القطرون الحدودية

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش زيارة تفقدية إلى منطقة القطرون الحدودية وذلك فور وصولها إلى مطار سبها المدني.

ووصلت المنقوش والوفد المرافق لها، صباح الجمعة، إلى مطار سبها الدولي، وكان في استقبالها عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم حامد الشاوش.

– المنقوش تصل إلى سبها

وقال مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المنقوش زارت منطقة القطرون الحدودية بهدف الاطلاع على الأوضاع المتعلقة بملفي الهجرة غير القانونية وحماية الحدود الليبية.

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