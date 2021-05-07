السفير الأمريكي: توحيد المؤسسة العسكرية الليبية هدف حاسم بعد “أحداث تشاد”

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح هدفا حاسما، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في تشاد.

وقال نورلاند عبر تغريدات له على حساب السفارة الأمريكية بليبيا، رصدتها “الساعة 24″، “عقدت يوم أمس (الخميس) اجتماعا إيجابيا مع عضو المجلس الرئاسي (عبد الله) اللافي، واستمعت بارتياح كبير إلى الخطوات التي يقترحها المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وهو هدف حاسم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في ‎تشاد، وأيضا هدف يجب السعي له بطريقة تحظى بالاتفاق وبدعم من جميع الأطراف”.

وأضاف السفير الأمريكي: “كما ناقشنا الجهود الخاصة التي يبذلها المجلس الرئاسي لتعزيز المصالحة الوطنية، والأهمية الحاسمة لبدء انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والتحضير للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر على النحو الذي دعت إليه خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن رقم 2570”.