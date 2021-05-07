6 تكتلات سياسية تعلن دعمها للمنقوش بشأن ضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية للبلاد

أصدرت تكتلات سياسية ليبية في بيان لها عن إمتنانها من البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن دعم الانتخابات واخراج كل القوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدين على أن بيان الدول السبع يوافق رغبة الشعب الليبي على إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 دون تأخير أو مماطلة.

وجاء في البيان الذي تلقت قناة ليبيا نسخة منه:

بيان التكتلات والأحزاب السياسية بشأن متابعة تطورات المشهد السياسي الراهن

تابعت التكتلات والأحزاب السياسية بكل امتنان البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) والذي جاء متوافقاً مع أصرار الشعب الليبي على ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية بأسرع وقت، ودعمه غير المحدود لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م دون تأخير أو مماطلة.

وفى الوقت الذي نعبر فيه على عميق الامتنان لهذا الموقف الحازم من مجموعة السبع، فإننا نؤكد على ما يلي:

1) دعمنا الكامل للموقف الوطني والصريح للسيدة وزيرة الخارجية بشأن ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية دون تأخير، حفاظاً على سيادة الوطن وقراره السيادي.

2) ندين أي تصريح يدعوا إلى إستمرار التدخل العسكري الخارجي أو يحرض بالاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية.

3) نطالب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإتخاذ موقف موحد يحافظ على السيادة الوطنية، وبتحمل المسؤولية في توفير الحماية لأعضاء الحكومة وإدانة هذه التهديدات الصادرة من هذه الأطراف.

4) نؤكد ان وجود كل القوات الاجنبية على الأراضي الليبية لا يملك موافقة الشعب الليبي ولم يحظى بالمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، الجهة الشرعية الوحيدة، ونستنكر دعوات بعض الأطراف لشرعنة وجود هذه القوات وما تبعها من مرتزقة. ونطالب مجلس النواب باتخاذ موقف وطني يؤكد ضرورة مغادرتها الأراضي الليبية دون تأخير.

حفظ الله ليبيا

صدر في 7 مايو 2021م

الموقعون:

التكتل المدني الديمقراطي

تكتل إحياء ليبيا

تيار شباب الوسط

الحراك الوطني الليبي

حزب التيار الوطني الوسطي

تيار شباب التغيير

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