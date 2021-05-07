«النهر الصناعي»: المياه ستنقطع عن مدن الغرب بعد توقف أكبر الحقول عن العمل

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، اليوم الجمعة، انقطاع الكهرباء عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل عن الخدمة.

وأكد “النهر الصناعي” في بيان له اليوم الجمعة، أن الخروج من الخدمة سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة .

وأشار البيان، إلى أن غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة في تواصل مستمر مع الشركة العامة للكهرباء وجميع الفرق بمواقع المنظومة جاهزة حال عودة الكهرباء للحقل لتشغيل الآبار ومحطة الضخ وفتح صمامات التحكم بالتدفق لإعادة تدفق المياه للمستهلكين .

وكان الجهاز، قد قال أمس الخميس، إنه إثناء عمليات التعبئة وأعمال المراقبة الضرورية للخط الرئيسي لنقل المياه “ترهونة –بوزيان”، تعرض الفريق التابع لمنطقة غريان إلى مطاردة ومضايقة من قبل سيارة معتمة الزجاج حاولت إجبار الفريق للتوقف، إلا أنهم نجحوا في تجاوز الأزمة.