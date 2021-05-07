“الأعلى للدولة”: نرفض “التدخل الخارجي” في العملية الانتخابية

أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا يعرب فيه عن بالغ استغرابه للبيان المشترك الصادر عن سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا، والذي أشار إلى أن الوقت الحالي غير ملائم لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة بالتجهيز للانتخابات في ليبيا.

وقال المجلس في بيانه: هذا البيان يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي، ويؤكد أن انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود مرتزقة أجانب على الأرض، وإنما يتجلى من خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع.

وأضاف البيان: بينما يشدد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها على أسس دستورية راسخة؛ فإنه يؤكد على استقلالية القرار الليبي وأنه مسألة لا تقبل المساس بها.

ودعا البيان سفراء الدول الأجنبية إلى عدم تجاوز حدود مهام عملهم وفق ما تنصّ عليه الأعراف الدبلوماسية، وأن يتم احترام قوانين الدولة المستضيفة مع الالتزام بذلك وعدم القفز عليه مهما كانت الذريعة.

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