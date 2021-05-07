اليسير: إتفاقيات تركيا مع “حكومة الوفاق” غير ملزمة

قال عبد المنعم اليسير رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إن ما تم التوقيع عليه بين حكومة الوفاق وتركيا هي مجرد مذكرات تفاهم.

وكتب اليسير على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “مذكرات التفاهم ليسن اتفاقيات وليست ملزمة وإن لم يتم تحويلها إلى اتفاقيات في مدة زمنية قصيرة تعتبر ملغية”.

وتابع اليسير: “ما حدث لدى الأمم المتحدة لم يكون اعتماد لهذه المذكرات ولكن مجرد إخطار وليس اعتماد. وبكل المعايير ، لا يحق لأي حكومة موقتة وحتى برلمان في مرحلة انتقالية إبرام مثل هذه الاتفاقيات”.