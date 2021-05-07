التجمع الليبي فرع بنغازي يبحث الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة

عُقد بقاعة فندق تيبستي بمدينة بنغازي، اجتماع فرع التجمع الوطني الليبي بنغازي، بمشاركة أعضاء مكاتب التجمع ببلديات الفرع، ولفيف من المهتمين والنشطاء والقيادات النسائية والشبابية بالمدينة.

وشارك في الاجتماع أعضاء الأمانة العامة وعلى رأسها الأمين العام للتجمع والأمين العام السابق ومنسق الشؤون الخارجية ومنسق شؤون العضوية ومنسق لجنة حقوق الإنسان ومنسق منظمة شباب التجمع.

وتناول اللقاء التعريف بالتجمع ونشاطه وبرامجه وآليات عمله، كما تناول أعضاء الأمانة الحديث عن محطات التجمع المختلفة واستعراض وجهات النظر وتبايناتها حول الأوضاع التي تعيشها البلاد.

كما تبادل المجتمعون جملة من القضايا التنظيمية فيما يخص استكمال البناء القاعدي للتجمع، واستعدادات التجمع الوطني الليبي في مواجهة قادم الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة.