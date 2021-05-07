“الوحدة الوطنية” تُحدّد قيمة الإيجارات السكنية لأعضاء الحكومة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بتحديد قيمة الإيجار السكني الخاص لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووزراء الدولة وأمين عام المجلس عند عشرة آلاف دينار شهريًا كحدّ أقصى.

وشمل القرار، الذي نشر عبر مواقع التواصل ولم تعلق عليه الحكومة رسميًا، القيمة المخصصة للإيجار السكني لوكلاء الوزارات عند ستة آلاف دينار، على أن يبدأ تنفيذ بنود القرار، اعتبارًا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.

وكان “الدبيبة” قد أصدر، قبل أيام، قرارًا يقضي بإلغاء قرار سابق بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة بنسبة 20%، وقرارًا بخفض مرتبات أصحاب المناصب العليا بنسبة 30 و 40 %.

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