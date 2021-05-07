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ليبيا: سفارات خمس دول غربية كبرى تدعو الحكومة إلى احترام موعد إجراء الانتخابات نهاية ديسمبر المقبل

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أصدرت الخميس سفارات خمس دول غربية كبرى في ليبيا هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا يحض الحكومة الليبية الموحدة على إجراء الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي في موعدها المقرر وهو يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل من العالم الجاري. وشدد بيان الدول الغربية على أهمية احترام الموعد المذكور والامتناع عن إجراء أية تغييرات في الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالتجهيز للانتخابات، وكذلك الاتفاق على الأسس القانونية لإجراء الانتخابات بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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