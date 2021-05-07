زيادة ملحوظة في بنغازي وزوارة.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 504 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا أمس الخميس، إضافة إلى 427 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «399»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الجمعة، إنه تسلم، الخميس 2952 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2448 عينة، وإيجابية 504 عينات منها 367 جديدة و137 مخالطة، بنسبة 17% من إجمالي العينات المفحوصة.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بــ119 حالة جديدة، و12 مخالطة، وبنغازي بـ138 حالة جديدة، ومصراتة بـ19 حالة مخالطة، والجفارة وغدامس والماية ومسلاتة وسوق الخميس امسيحل بحالة جديدة لكل منها، وزليتن 9 حالات جديدة و4 مخالطة، والرياينة 17 حالة جديدة، وصبراتة 12 حالة جديدة، وسبها 3 حالات جديدة، والخمس حالتين جديدتين وحالتين مخالطتين، وقصر بن غشير 6 حالات جديدة، والزاوية الغرب 14 حالة جديدة، والقره بوللي 5 حالات جديدة، وسرت 5 حالات جديدة و7 حالات مخالطة وبني وليد حالتين جديدتين، والزاوية المركز 9 حالات جديدة، و12 حالة مخالطة، وجنزور 10 حالات جديدة، والزنتان 31 حالة مخالطة، وطبرق 9 حالات جديدة، وزوارة 50 حالة مخالطة، ويفرن حالتين مخالطتين.

ليبيا تسجل 504 إصابات جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ273 حالة، و4 حالات في غدامس و32 حالة في الزاوية المركز، و11 حالة في القلعة، و34 حالة في سرت، و44 حالة في مصراتة، وحالة واحدة في كل من طبرق والرجبان، وحالتين في إجدابيا و25 حالة في الزنتان.

وتوزعت حالات الوفاة على كل من طرابلس ونالوت وصرمان والرحيبات بحالة لكل منها.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 179 ألفا و697 حالة، بينها عشرة آلاف و703 نشطة، و165 ألفا و931 شفاء، فيما توفي 3063 شخصا.

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