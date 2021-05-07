وزير النفط يبحث فرص توظيف الشباب العاطلين عن العمل في الجنوب

بحث وزير النفط والغاز، محمد عون، فرص تشغيل وتوظيف الشباب العاطلين عن العمل في المنطقة الجنوبية وتوفير الوقود.

عون؛ تطرق، خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مناطق الجنوب، إلى إمكانية إنشاء عدد من أعضاء مجلس الدولة مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط؛ لحلّ مشاكل نقص الوقود والغاز.

من جانبهم؛ ناقش أعضاء مجلس الدولة إمكانية تشغيل الشباب العاطلين عن العمل والمقيمين، بالقرب من الأماكن الحيوية والصناعية، مع إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية لإنشاء بعض المشاريع في إطار تشجيع القطاع الخاص بالمنطقة الجنوبية.

وتطرق عون، خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس، إلى بحث إمكانية الاستفادة من خدمات طيران النفط في المناطق التي تفتقد إلى خطوط طيران محلي لأسباب عدة.

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