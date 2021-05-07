جبريل أوحيدة: الدبيبة قطع لوفد بلديات الجنوب الشرقي عهوداً نأمل تنفيذها

أعرب عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة جبريل أوحيدة، عن تقديره نتائج لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوفد بلديات الجنوب الشرقي ومجالسها الاجتماعية بناء على دعوة منه، لتجاوز تبعات تهميشه لهذا الجزء المهم من ليبيا خلال تشكيل حكومته المبنية على المحاصصة، وفق قوله.

أضاف جبريل أوحيدة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “نتمنى أن نرى على أرض الواقع التزام بما تم التعهد به هذه المرة وإنصاف أبناء منطقة الجنوب الشرقي عامة والكفرة خاصة لتهداء نفوس أبنائها ويتلاشى ما يشعرون به من غبن وتهميش تتراكم آثاره يوم بعد يوم بسبب سؤ تصرف السلطات المتعاقبة على هذا الوطن الجريح”.

وتابع عضو مجلس النواب: “أما بشأن عدم ذهابي ضمن الوفد المشكل فقد أوضحت ذلك خلال أجتماع ترتيب تلبية الدعوة وأني لازلت على موقفي من هذه الحكومة ضمن زملائي النواب عن الجنوب الشرقي مالم يثبت لنا حسن نية وعدالة ونزاهة وقدرة هذه الحكومة على تنفيذ البرنامج المناط بها وأنها على مستوى المحافظة على الأمن القومي للبلاد”.