الوطنية لحقوق الإنسان تعلّق على تصريحات المنقوش حول المرتزقة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن دعمها الكامل لدعوات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الداعية إلى إخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.

وجددت اللجنة بحسب بيان تلقت بوابة إفريقيا نسخة منه، “مطالبتها إلى اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) بالعمل على الإسراع في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون إستثناء، وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، و فتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكلاً كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان، على رفضها القاطع لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية، معربة عن، إدانتها للتصريحات والبيانات التي صدرت عن بعض من الأطراف السياسية والعسكرية، الداعية إلى استمرار التدخل العسكري الخارجي، وتحرض على الاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية.

في جانب آخر دعت اللجنة، كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية.

كما طالبت بمتابعة و”رصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، أو خرق اتفاق وقف إطلاق النار ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2571/ لسنة 2021).”