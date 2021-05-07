ليبيا الان

“البعثة” تُرحّب بإفراج القيادة العامة عن عشرات المعتقلين

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجولات الإفراج الأخيرة عن عشرات المعتقلين من قبل القيادة العامة للجيش.

وأثنت البعثة على التزام القيادة العامة المُعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان، كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيًا قبل عيد الفطر.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن الإفراج عن السجناء يُمثّل إجراءً حيويًا لبناء الثقة، ويساهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تُعزّز سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها أساسًا ضروريًا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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