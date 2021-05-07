“البعثة” تُرحّب بإفراج القيادة العامة عن عشرات المعتقلين

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجولات الإفراج الأخيرة عن عشرات المعتقلين من قبل القيادة العامة للجيش.

وأثنت البعثة على التزام القيادة العامة المُعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان، كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيًا قبل عيد الفطر.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن الإفراج عن السجناء يُمثّل إجراءً حيويًا لبناء الثقة، ويساهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تُعزّز سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها أساسًا ضروريًا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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