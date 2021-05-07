البعثة الأممية: نرحب بإفراج “القيادة العامة” عن عشرات المعتقلين

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجولات الإفراج الأخيرة عن عشرات المعتقلين من قبل قيادة القوات المسلحة العربية الليبية.

وأثنت البعثة الأممية في إيجاز صحفي رصدته “الساعة 24″، على التزام قيادة القوات المسلحة العربية الليبية المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا قبل عيد الفطر، مؤكدة أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيويا لبناء الثقة، ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.