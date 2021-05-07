الدرسي: تحول جماعة الإخوان إلى جمعية “الإحياء والتجديد” خدعة إخوانية جديدة ساذجة ومفضوحة

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية والمتحدث الرسمي باسم قبيلة الدرسة إدريس ونيس الدرسي إن تحول جماعة الإخوان المسلمين الليبية إلى جمعية “الإحياء والتجديد” ليس سوى تغيير لجلد الأفعى، مؤكدًا أنها محاولة خداع إخوانية جديدة ساذجة ومفضوحة، لكنهم نسوا أنهم كانوا قد أعلنوا حل أنفسهم في شهر أكتوبر الماضي، بعد الاستقالات الصورية الجماعية لإخوان مصراته والزاوية.

الدرسي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف: “هي محاولة للتنصل من الجرائم التي اقترفتها الجماعة بحق الشعب الليبي والشعوب العربية، والتظاهر بالتغيّر بلبس قناع جديد قد يظهرهم في صورة جديدة قبل الانتخابات والظهور باسم جديد، فهم أصبحوا مثل الشركات الرأسمالية عندما تصل لحالة الإفلاس تغير اسمها حتى تتخلص من الملاحقة القضائية”.

وألمح الدرسي إلى أن التقارب المصري التركي وصمود القيادة المصرية في موقفها الثابت من كل ما يهدد الأمة العربية والحديث عن خروج الأجانب المرتزقة من ليبيا، يشكل ورقة ضغط كبيرة على الجماعة الإخوانية.

الدرسي اختتم بالقول: “أعتقد أن جماعة الإخوان عمدت إلى تشكيل كيانات سياسية جديدة تحت مسميات جديدة يتصدرها قيادات من الصف الثاني والثالث غير معروفين للشارع العام، مع إدماج شخصيات عامة أو شخصيات متسلقة تتطلع إلى الوصول الى مناصب بالدولة، أو الدفع بشخصيات مغمورة يسهل شراؤها وتوجيهها، وذلك لخوض غمار الانتخابات للتأثير على السياسة العامة للدولة بما يخدم مصالح جماعة الإخوان”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية