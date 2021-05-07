ليبيا الان

اقعيم يشدد على رجال الأمن بضرورة الالتزام التام بالمحافظة على كرامة المواطن

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة فرج اقعيم العبدلي أمس الخميس بمدينة بنغازي كلاً من مُدير أمن بنغازي ومدراء مراكز الشرطة ورؤساء أقسام المرور والتراخيص وَالشُّرْطَة النسائية.

اللقاء تطرق بحسب المكتب لإعلامي لوزارة الداخلية لكيفية حلحلة المعوقات التي يعاني منها رجال الشرطة والمتعلقة بالحقوق والواجبات لرجل الشرطة المُنضبط والمساهم الأول في أمن الوطن والمواطن.

وأشار الوكيل إلى أنه وبتعليمات ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية تم دعم مديرية أمن بنغازي بعدد من الآليات كما تم وسيتم دعم غيرها من المديريات التي ستخصص للعمل الأمني الميداني.

وشدد اقعيم على رجال الأمن ضرورة الالتزام التام بالمحافظة على كرامة المواطن وعدم السماح باستخدام اَلسُّلْطَة من طرف منتسبي الوزارة خارج إطار القانون، وأن أي مُخالف أو متقاعس في هذا الشأن سيعرض نفسه لأشد العُقوبات وذلك حسب القوانين واللوائح المعمول بها بوزارة الداخلية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المواطن الليبي ـ ما اديرش الفساد ما يجيك شي ـ والى صاير أجندات من اللاجئين لليبيا من دول الجوار نهب وسرقة خمسة نجوم ـ ضد المسلمين ـ قالوا مساواة التريس بالنسي ,,,عولمة .. وتبختير برزق الليبيين وقضاة مصاب بكورونا ..!!!”!

    رشاوي وسرقات لثروة ليبيا في تونس ـ

    facebook.com/Libya.Wealth/videos/1018999865248292/?refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&locale2=de_DE&_rdr

    رد