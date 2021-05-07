اليسير: مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق غير ملزمة

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن ما تم التوقيع عليه بين حكومة الوفاق وتركيا هي مذكرات تفاهم، ومذكرات التفاهم ليست اتفاقيات وليست ملزمة، وإن لم يتم تحويلها إلى اتفاقيات في مدة زمنية قصيرة فإنها تعتبر ملغية.

اليسير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موعق التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الخميس أضاف: “ما حدث لدى الأمم المتحدة لم يكن اعتمادًا لهذه المذكرات، ولكن مجرد إخطار وليس اعتمادًا، وبكل المعايير لا يحق لاي حكومة موقتة وحتى برلمان في مرحلة انتقالية إبرام مثل هذه الاتفاقيات”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية