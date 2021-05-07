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البعثة الأممية: نرحب بإفراج القوات المسلحة العربية الليبية عن عشرات المعتقلين

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجولات الإفراج الأخيرة عن عشرات المعتقلين من قبل قيادة القوات المسلحة العربية الليبية، مثنية على التزامها المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان مع اقتراب الشهر الكريم من نهايته.

البعثة دعت عبر مكتبها الإعلامي جميع الأطراف إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيًا قبل عيد الفطر.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراءً حيويًا لبناء الثقة، ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها أساس ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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