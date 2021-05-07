عبد السلام نصية: أصبحنا نخشى من استخدام المجتمع الدولي لمصطلح “الانتخابات في 24 ديسمبر”

أبدى عضو مجلس النواب عبد السلام نصية خوفه على مصير الاستحقاقات الليبية القادمة.

وقال نصية في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″،‏ “بتنا نخشى من كثرة استخدام مصطلح (الانتخابات في 24 ديسمبر) من قبل المجتمع الدولي”.

وأضاف النائب البرلماني: “يُذكرنا ذلك بمصطلح (لا حل عسكري للقضية الليبية) الذي كان يردده المجتمع الدولي أيضا عندما كان الرصاص يحصد الشباب الليبي بدعم منه”.‎

ورفضت أمريكا و4 دول أوروبية في بيان مشترك أمس الخميس إجراء أي تغييرات من شأنها تعطل الانتخابات الليبية.

وذكرت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا الولايات المتحدة في ليبيا، أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021 ، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021.

وأضاف البيان الذي طالعته “الساعة 24”: “بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، وتعتقد السفارات المذكورة أعلاه، أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570”.