الأناضول: 50 شركة تركية ستشارك في معرض “البناء التركي” في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أكدت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن معرض “البناء التركي” الذي سيفتتح أبوابه في العاصمة طرابلس في 19 مايو الجاري ستشارك فيه أكبر 50 شركة بناء تركية.

وقالت الوكالة الحكومية الرسمية أن المعرض تنظمه شركة “آي سي أف” التركية وبرعاية اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الليبية، بهدف البدء بإعادة إعمار ليبيا.

ونقلت الوكالة التركية عن مدير شركة “آي سي أف” مسعود أقبنار قوله بأنه التقى وفد حكومة الوحدة الوطنية الذي زار تركيا وأعربوا عن حماسهم تجاه الدعوة الليبية لرجال الأعمال الأتراك إلى العودة من جديد إلى ليبيا.

وأضاف، أقبنار، أن ليبيا على رأس الدول التي يعرفها رجال الأعمال الأتراك لاستثماراتهم الطويلة فيها.