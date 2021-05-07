وكيل وزارة الداخلية يلتقي مدير الأمن ومدراء مراكز الشرطة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة، فرج اقعيم، كلاً من مُدير أمن بنغازي ومدراء مراكز الشرطة ورؤساء أقسام المرور والتراخيص وَالشُّرْطَة النسائية.

وتطرق اللقاء بحسب المكتب لإعلامي لوزارة الداخلية لكيفية حلحلة المعوقات التي يعاني منها رجال الشرطة والمتعلقة بالحقوق والواجبات لرجل الشرطة المُنضبط والمساهم الأول في أمن الوطن والمواطن.

وأشار اقعيم إلى أنه وبتعليمات ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية تم دعم مديرية أمن بنغازي بعدد من الآليات كما تم وسيتم دعم غيرها من المديريات التي ستخصص للعمل الأمني الميداني.

وشدد اقعيم على رجال الأمن ضرورة الالتزام التام بالمحافظة على كرامة المواطن وعدم السماح باستخدام اَلسُّلْطَة من طرف منتسبي الوزارة خارج إطار القانون، وأن أي مُخالف أو متقاعس في هذا الشأن سيعرض نفسه لأشد العُقوبات وذلك حسب القوانين واللوائح المعمول بها بوزارة الداخلية.