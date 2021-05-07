الأعلى للدولة يرد على بيان غربي بشأن المناصب العليا

قال المجلس الأعلى للدولة، اليوم الجمعة، إنه يستغرب موقف سفارات ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لدى طرابلس بشأن المناصب المتعلقة بالانتخابات.

واعتبر المجلس في بيان له اليوم نشره على فيسيوك إن بيان الدول الخمس الغربية تدخلا في الشؤون الداخلية.

وأضاف المجلس أن “انتهاك السيادة لا يكون عبر المرتزقة فقط بل أيضا بمحاولة فرض إملاءات خارجية”.

وقال بيان الدول المذكورة “الوقت غير مناسب لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا والمقررة أواخر العام الجاري”.

واعتبر المجلس أنه “رغم تشديد المجلس على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، فإنه “يؤكد في ذات الوقت أيضا على أن استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به”، داعيا “سفراء الدول الأجنبية إلى عدم تجاوز مهام عملهم التي حددتها الأعراف الدبلوماسية، ومراعاة قوانين الدولة المستضيفة لهم والالتزام بها، وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت”.