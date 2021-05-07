ضبط شخص أثناء محاولته سرقة أسلاك كهرباء بمنطقة الزيات في الجفارة

استلمت دوريات إدارة حماية الطاقة الكهربائية في الجفارة شخصا ألقي القبض عليه من قبل المواطنين بمنطقة الزيات أثناء محاولته سرقة أسلاك ضغط عالي كهربائية نحاسية في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدوريات التابعة لإدارة حماية الطاقة الكهربائية انتقلت على الفور إثر تلقيها بلاغ من عدد من المواطنين إلى المنطقة واستلمت المتهم.

وأوضحت الوزارة أن المتهم يدعى «م.ص» ليبي الجنسية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتحقيق مع المتهم، وإحالته إلى مكتب النائب العام.

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