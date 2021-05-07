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ضمن الجهود لتوحيد الجيش.. الكوني يبدأ زيارته إلى مناطق الجنوب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، زياراته إلى مناطق الجنوب وذلك للقاء قيادات عسكرية من أجل توحيد الجيش، ومناشدة مجلس النواب الإسراع في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من القيام بمهامها

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، فإن الكوني سيبحث خلال زيارته المنطقة الجنوبية، مع عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بية، ومدير مديرية أمن أوباري، سبل تحسين الأحوال الأمنية بالمنطقة، وتلبية احتياجات السكان المعيشية والخدمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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