ضمن الجهود لتوحيد الجيش.. الكوني يبدأ زيارته إلى مناطق الجنوب

بدأ النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، زياراته إلى مناطق الجنوب وذلك للقاء قيادات عسكرية من أجل توحيد الجيش، ومناشدة مجلس النواب الإسراع في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من القيام بمهامها

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، فإن الكوني سيبحث خلال زيارته المنطقة الجنوبية، مع عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بية، ومدير مديرية أمن أوباري، سبل تحسين الأحوال الأمنية بالمنطقة، وتلبية احتياجات السكان المعيشية والخدمية.

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