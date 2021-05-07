الخارجية الليبية تكشف نتائج اجتماعاتها مع الجانب المصري

أصدرت وزارة الخارجية الليبية، بيانا حول اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة.

وأوضحت الخارجية الليبية، “عقدت مناقشات مستفيضة بين الطرفين حول العديد من المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين ،ولعل أهمها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية ،مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول”.

وأكد الطرفان خلال المناقشات، على بحث وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والافراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.

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