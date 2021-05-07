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عماد الطرابلسي: لن أسلم مقر المخابرات لأي أحد ضد ثورة 17 فبراير 

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً اليوم الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الاجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء حسين العايب رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وقال مصدر مطلع لـ«الساعة 24» إن ” الطرابلسي ” أكد رفضه تسليم مقر المخابرات للواء العايب، معتبرا أنه من أزلام النظام السابق ومن الموالين للمشير خليفة حفتر، وأنه لن يسلمه لأي أحد ضد 17 فبراير، حسب حديثه في الاجتماع لقادة المليشيات من مصراتة وطرابلس والزاوية والزنتان.

وأصدر المجلس الرئاسي أمس الخميس، القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية .

ونص القرار الذي نشرته الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، على “تويتر”، وطالعته “الساعة 24″، في مادته الثانية أن “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.

ويخلف العائب في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنتهية ولايته قرارا في سبتمبر الماضي بتكليفه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ها ها ها، صدقو ارواحهم قالك قادة الثوار، قريباً وقريباً جداً الجميع في الشكارة هؤلاء اللصوص قطاع الطرق.

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  • ههههه 17 فبراير ههههه ارهاب قتل سجون تعذيب تهجير سرقة فوضى دمار تقسيم ليبيا مرتزقة سوريين حفتر ساركوزي الناتو شعار النجمة والهلال التركي شعار الهة الجاهلية ههههه فبراير الخوارج الكفار يا كفار هاجروا لتركيا زي المفتى الفبرايري الغرياني الكلب المقيم في تركيا

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  • اذا كان المنفي و منقوش دعمتهم مصر والامارات وفرنسا تحقيق حفتر السيطرة سياسيا على طرابلس بعدما عجز بغلهم العام على دخولها عسكريا فهم واهمين المجلس الرءاسي والحكومة اقسموا امام البرلمان امام عقيلة صالح الاحترام الثورة 17 فبراير والعمل تحت مبادىءها بناء الدولة المدنية الديمقراطية ماذا يريد المنفي والمجلس الرءاسي يسلم تريس سلاحه الى طحالب القذافي معادين الثورة فبراير لو كان العايب ضد حفتر هل كان سوف يترمه في حاله كان تخلص منه كما فعل سرقبوه وحنان البرعصي محمود الورفلي لماذا المجلس الرءاسي يرفض تشكيل الحرس الوطني لو كان جاد في توحيد المؤسسة العسكرية الخل ما يقولون عنها الميلشيات لكن نواياهم سيءة يريدون تسليم السلطة الى حفتر والعسكر بطريقة غير مباشرة امريكا هي جاءت بهذا المجلس الرءاسي امريكا معروفة عرابة الانقلابات متحالفة مع محور الشر تسعى تدمير الثورات الربيع العربي عودة الانظمة السابقة كلفت دويلة حقيرة الامارات تنفيذ المهمة قذرة نجحت في مصر تريد تكرارها في ليبيا تونس

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