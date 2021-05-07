عماد الطرابلسي: لن أسلم مقر المخابرات لأي أحد ضد ثورة 17 فبراير 

عقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً اليوم الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الاجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء حسين العايب رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وقال مصدر مطلع لـ«الساعة 24» إن ” الطرابلسي ” أكد رفضه تسليم مقر المخابرات للواء العايب، معتبرا أنه من أزلام النظام السابق ومن الموالين للمشير خليفة حفتر، وأنه لن يسلمه لأي أحد ضد 17 فبراير، حسب حديثه في الاجتماع لقادة المليشيات من مصراتة وطرابلس والزاوية والزنتان.

وأصدر المجلس الرئاسي أمس الخميس، القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية .

ونص القرار الذي نشرته الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، على “تويتر”، وطالعته “الساعة 24″، في مادته الثانية أن “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.

ويخلف العائب في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنتهية ولايته قرارا في سبتمبر الماضي بتكليفه.