ليبيا الان

دي مايو: ليبيا بلد غير مستقر وبه قوات تركية ومرتزقة

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن حادث الصيادين الإيطاليين مع خفر السواحل الليبي مقلق وخطير وإطلاق إشارات تحذيرية مباشرة نحو الصيادين غير مقبول، وفق قوله.

أضاف دي مايو في تصريحات لقناة La7 الإيطالية: نحذر الصيادين الإيطاليين من الذهاب إلى تلك المياه لأنها خطرة، وتمثّل تهديدا عليهم.

وتابع قائلا: “ليبيا بلد غير مستقر، وتوجد به قوات تركية ومرتزقة من روسيا وسوريا وتشاد، وهو يشهد عملية مفاوضات للاستقرار”.

وواصل وزير الخارجية الإيطالي: “تحدثنا مع وزيرة الخارجية الليبية عن إمكانية عقد اتفاق لتحديد المياه الليبية والدولية، وسنعمل على ذلك، و ننسق مع تونس والجزائر وليبيا للحد من تدفقات الهجرة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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