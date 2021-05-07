طبرق تكرم أبنائها المتحصلين على التراتيب الأولى في حفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا

أخبارليبيا24- خاص

أقامت مدينة طبرق اليوم الجمعة وعقب صلاة الظهر بمسجد الملك إدريس حفل تكريم لأبنائها المتحصلين على التراتيب الأولى في حفظ القرآن الكريم في مسابقة البشائر التي احتضنتها مدينة مصراتة في مطلع شهر مايو الجاري.

وتحصل الطفل عبدالرحمن أسامة الشاعري العمر 8 سنوات على الترتيب الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو أصغر المشاركين سناً.

والطفل محمد خالد محمد العمر 15 سنة والمتحصل على الترتيب الأول في حفظ النصف الثاني من القرآن الكريم .

والطفل بوسيف حمد عبدالنبي العمر 13 سنة والمتحصل على الترتيب الأول في حفظ الربع الأخير من القرآن الكريم.

وقد قدمت بلدية طبرق مبالغ مالية وشهادات تقدير، قدمت عدد من الجهات العامة هدايا تقديرية للفائزين، فيما قدمت اللجنة المنظمة في مصراتة هدية سيارة للفائز الأول عبدالرحمن أسامة الشاعري.

وتم اليوم تكريم المشايخ محمود حامد الدامي وبشير مسعود المحمودي وهم من حفظ الأطفال القرآن الكريم في مراكز تحفيظ القرآن الكريم بمدينة طبرق.