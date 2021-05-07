انطلاق المرحلة الأخيرة لنظافة شاطئ كورنيش طبرق من المازوت

انطلقت أمس، المرحلة الأخيرة من عمليات نظافة شاطئ كورنيش طبرق، من مادة المازوت المسرب.

جاء ذلك بحضور رئيس فريق مكافحة التلوث مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة عبدالباسط موسى، وعميد بلدية طبرق فرج بولخطابية، وتعاون مميز مع شركة الخليج العربي وحضور كثيف ولافت للعاملين بشركة البريقة تحت شعار «نظافة مدينتنا».

ووفق توجيهات المؤسسة الوطنية للنفط، تم توظيف هذه «المحنة» وجعلها منحة تدريب ميداني لموظفي المؤسسة الجدد ببرنامج تدريبي حقيقي وحثهم على العمل الجماعي كفريق واحد، يسعى لتحقيق الغاية المثلى على قلب رجل واحد بكل عزيمة لإنهاء حادثة تلوث الشاطئ والميناء بالوقت المحدد بخطة الإنجاز.

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